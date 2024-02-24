Объектив Sony 24-50mm F/2.8 G оценен в 1100 долларов

Компания Sony представила зум-объектив Sony 24-50mm F/2.8 G, который предназначен для полнокадровых камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, массой 439 граммов, длиной 9.14 см, линейными моторами автофокусировки и внутренней фокусировкой, кольцом для управления и переключателем блокировки диафрагмы, кнопкой удержания фокуса, переключателем режимов фокусировки, защитой от пыли и влаги, покрытием переднего элемента против загрязнений, оптической конструкцией с четырьмя асферическими элементами и двумя линзами из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), минимальным расстоянием для фокусировки 19 см и максимальным увеличением 0.30х. Объектив станет доступен для покупки в мае по цене в 1100 долларов.

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