Объектив TTArtisan 35mm F/0.95 оценен в $200

Китайский производитель TTArtisan пополнил ассортимент объективов моделью APS-C 35mm F/0.95, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Canon EF-M, Canon RF, Fujifilm X, Leica L, Nikon Z и Sony E. Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, оптической конструкцией из семи элементов в пяти группах, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/0.95 и минимальным F/16, резьбой для светофильтра 52 мм, металлическим корпусом, массой в зависимости от крепления от 247 до 267 граммов и размерами 51:47 мм. Цена объектива составляет 200 долларов.