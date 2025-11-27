Объявлена дата выхода OnePlus Ace 6T

Компания OnePlus наконец-то объявила дату официально презентации смартфона Ace 6T, большинство характеристик которого уже известно. Аппарат представят 3 декабря. Новинка станет первым смартфоном на рынке на базе 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 3561559 баллов.

Смартфон также получит 6,7-дюймовый экран OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, отдельной кнопкой Plus для мгновенного доступа к Mind Space и прочим инструментам, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, 69 и 69K, систему охлаждения с испарительной камерой, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт и предустановленную ОС Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16.