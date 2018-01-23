Объявлена дата выхода смарт-колонки Apple HomePod

Компания Apple объявила дату выхода смарт-колонки HomePod, которая изначально должна была появиться в магазинах еще в декабре прошлого года. Сегодня стало известно, что продажи колонки стартуют 9 февраля 2018 года в США, Великобритании и Австралии. Весной состоится релиз во Франции и Германии. Прием предварительных заказов стартует 26 января по рекомендованной цене в 349 долларов.

Напомним, что HomePod определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. Устройство получило сабвуфер и блок из семи направленных высокочастотных динамиков, а в качестве аппаратной платформы здесь используется процессор A8. Также отметим систему голосового управления из шести микрофонов и поддержку Siri.