Объявлена дата выхода смартфона Realme GT 6T

Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Realme GT 6T состоится в Китае уже 22 мая. Предполагается, что перед переименованный клон выпущенного ранее в Китае Realme GT Neo 6 SE. Если это так, то аппарат получит 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 6,78-дюймовый экран LTPO с пиковой яркостью 6000 кд/кв.м, максимальной глобальной яркостью 1000 кд/кв.м, разрешением 2780:1264 пикселя и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту от влаги (IP65) и модуль NFC.