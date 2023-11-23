Объявлена дата выхода смартфона Redmi K70

Компания Xiaomi объявила, что презентация линейки смартфонов Redmi K70 состоится 29 ноября. Китайский производитель уже рассекретил некоторые характеристики моделей Redmi K70E и Redmi K70 Pro. Первый получит новую платформу MediaTek Dimensity 8300-Ultra, плоский OLED-экран с разрешением 1,5K, поддержкой высокочастотного затемнения PWM 1920 Гц, яркостью 1800 нит и 12-битной глубиной цвета, батарею ёмкостью 5500 мАч и поддержку 90-Вт зарядки. Старшую модель Redmi K70 Pro оснастят топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Что до базового Redmi K70, то ему приписывают наличие прошлогодней флагманской платформы Snapdragon 8 Gen 2, но эта информация не была подтверждена.

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