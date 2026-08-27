Объявлена дата выхода смартфона Vivo T5

Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo T5 будет представлен в Индии 2 сентября. Производитель показал грядущую новинку в расцветках Royal Bronze и Silver Green. Также отметим тонкий корпус, изогнутый экран и горизонтально ориентированную основную камеру с двумя модулями. Предполагается, что смартфон будет базироваться на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek 7500 Turbo с тактовой частотой до 2,6 ГГц.

Напомним, что в апреле была выпущена модель Vivo T5 Pro 5G с 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882) и 2 Мп, фронтальной разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 8,25 мм и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.