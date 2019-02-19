Объявлена дата выхода смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Многие ожидали официальной презентации флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro на грядущей выставке MWC 2019, однако этому не бывать. Китайская компания опубликовала тизер с официальной датой презентации. Итак, новые топовые камерофоны представят в Париже 26 марта. Тизер подтверждает одну из главных фишек смартфонов – камеру с оптическим зумом, при помощи которой можно будет детально разглядеть фрагменты исторических зданий. Предполагается, что нас ждет десятикратный оптический зум. Старшой модели P30 Pro также прочат еще и камеру ToF.