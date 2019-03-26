Объявлена дата выпуска и цена смартфона Samsung Galaxy S10 5G

Компания Samsung совсем недавно выпустила огромный флагман Galaxy S10 5G. Теперь стала известна цена гаджета. Девайс оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3040 на 1440 пикселей, процессором Snapdragon 855, 8 Гбайт ОЗУ и батареей на 4500 мА.ч. Камера на тыльной стороне состоит из трех блоков с разрешением 12 МП, 12 МП и 16 МП, а лицевая камера содержит сенсор на 10 МП. В поверхность экрана интегрирован ультразвуковой дактилоскопический сканер. Розничные продажи устройства ожидаются 5 апреля. Цена новинки составит 1300-1350 долларов.