Объявлена российская цена смартфона Huawei P30 Lite

Компания Huawei раскрыла подробности российского релиза смартфона Huawei P30 Lite, который является младшей моделью флагманской линейки Huawei P. Розничные продажи новинки стартуют 13 апреля по цене 21 990 рулей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон будет доступен в чёрной, белой и градиентной синей расцветках.

Напомним, что Huawei P30 Lite оснащается 6,15 дюймовым дисплеем с разрешением 2312:1080 пикселей, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой на 24, 8 и 2 Мп, аккумулятором на 3340 мАч, чипсетом Kirin 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9.