Объявлены цены на Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro в Европе

Сегодня компания Xiaomi представила Mi Note 10, который является европейской версией выпущенного вчера Xiaomi СС9 Pro. Ключевыми особенностями новинки являются: основная камера с пятью модулями главный из которых получил датчик изображения разрешением 108 Мп, сверхтонкий встроенный в экран дактилоскопический сенсор, восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, аккумулятор на 5260 мАч и быстрая зарядка на 30-Вт. Смартфон Mi Note 10 получил три расцветки корпуса: черную, белую и зеленую.

Дата его выхода запланирована на 15 ноября. В Европе телефон обойдется в 549 евро за Mi Note 10 на 6/128 ГБ и 649 евро за Mi Note 10 Pro на 8/256 ГБ. Цена смартфона в России пока не сообщалась.