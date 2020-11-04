Объявлены даты запуска Samsung Galaxy S21

Следующая серия Galaxy S выйдет как Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Такое название имеет смысл, поскольку оно соответствует году выпуска телефона.

Источником утечки является Джон Проссер, он опубликовал пост, в котром подтвердил названия следующих флагманов Samsung Galaxy S, объявил их объявление, предварительный заказ и даты запуска, а также цвета, которые они будет доступен в формате. Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 14 января 2021 года, а предварительный заказ начнется в тот же день. С 29 января 2021 года серия Galaxy S21 поступит в продажу.

Смартфон выйдет в черном, белом, сером, серебряном, фиолетовом и розовом цветах. Также все три модели смартфона будут поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 875/Exynos 2100 в зависимости от рынка и дисплеями Infinity-O с центрированными отверстиями для перфорации. Galaxy S21 и S21 Plus будут иметь три задние камеры, а модель Ultra будет иметь четыре задние камеры.