Объявлены подробные характеристики планшета Lenovo Legion Y700

Сегодня Lenovo объявила полный список спецификаций игрового планшета Y700 в преддверии запуска, запланированного на 28 февраля. Игровой планшет Lenovo Legion Y700 оснащен процессором Snapdragon 870, поставляется в конфигурациях 8 ГБ + 128 ГБ / 12 ГБ + 512 ГБ и использует охлаждающую пластину VC площадью 85 мм2 для отвода тепла. ЖК-дисплей имеет размер 8,8 дюйма, разрешение 2560 х 1600 и поддерживает такие функции, как частота обновления 120 Гц, яркость 500 нит и Dolby Vision.

Аккумулятор емкостью 6550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Интерфейсы включают разъем для наушников 3,5 мм, порт microSD и порт USB 3.1 Gen2 Type-C.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y700
Vivo Pad и NEX Tablet будут будут поставляться с поддержкой …
Vivo Pad и NEX Tablet будут будут поставляться с поддержкой Vivo Pad и NEX Tablet будут будут поставляться с поддержкой стилуса. Включение поддержки стилуса в планше…
Oppo Pad появился на Geekbench с Snapdragon 870 и 6 ГБ ОЗУ…
Oppo Pad появился на Geekbench с Snapdragon 870 и 6 ГБ ОЗУСлухи о планшете Oppo начали распространяться во второй половине 2021 года, но более свежие данные указыв…
Apple готовит крупное обновление для iPad Pro…
Apple готовит крупное обновление для iPad ProИнформационный шум о том, что компания Apple оборудует свой новый iPad Pro беспроводной зарядкой, станови…
Самый мощный в мире игровой планшет ASUS ROG Flow Z13 теперь…
Самый мощный в мире игровой планшет ASUS ROG Flow Z13 теперьНа этой неделе ASUS начала принимать предварительные заказы на самый мощный в мире игровой планшет ROG Fl…
Xiaomi Mi Pad 4 успешно запускает Windows 10…
Xiaomi Mi Pad 4 успешно запускает Windows 10Windows предназначена для ПК и планшетов, но это не мешает разработчикам загружать ее на неподдерживаемые…
Утечка предполагаемых цен на линейку Samsung Galaxy Tab S8…
Утечка предполагаемых цен на линейку Samsung Galaxy Tab S8В отчете утверждается, что известны цены и конфигурации всей линейки Samsung Galaxy Tab S8. Все цены были…
Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI …
Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI Xiaomi Pad 5 является частью флагманской серии Xiaomi и является более доступной версией своей версии Pro…
Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экран…
Планшет Moto Tab G70 получит 11-дюймовый 2K-экранНа площадке Flipkart обнаружились сведения о планшете Moto Tab G70, официальный релиз которого состоится …
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor