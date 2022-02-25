Объявлены подробные характеристики планшета Lenovo Legion Y700

Сегодня Lenovo объявила полный список спецификаций игрового планшета Y700 в преддверии запуска, запланированного на 28 февраля. Игровой планшет Lenovo Legion Y700 оснащен процессором Snapdragon 870, поставляется в конфигурациях 8 ГБ + 128 ГБ / 12 ГБ + 512 ГБ и использует охлаждающую пластину VC площадью 85 мм2 для отвода тепла. ЖК-дисплей имеет размер 8,8 дюйма, разрешение 2560 х 1600 и поддерживает такие функции, как частота обновления 120 Гц, яркость 500 нит и Dolby Vision.
Аккумулятор емкостью 6550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Интерфейсы включают разъем для наушников 3,5 мм, порт microSD и порт USB 3.1 Gen2 Type-C.