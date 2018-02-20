Объявление о выпуске ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102

ASUS объявила о выпуске ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102. Его уникальный и инновационный дизайн, и удобной сбалансированной по весу конструкцией с премиальными антибактериальными мягким материалом означает, что он не только стильный, но и исключительно крутой и удобный для длительного использования.В отличие от других гарнитур ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 не нуждается в каких-либо внешних датчиках, что делает первоначальную настройку невероятно легкой - пользователи будут готовы играть менее чем за 10 минут. Более того, гарнитура поддерживает более 20 000 приложений Windows и более 2000 Steam® VR, поэтому пользователи могут смотреть захватывающие видео в 360 °, играть в игры, как никогда раньше, или заниматься важными работами или школьными проектами. И что важно, гарнитура также совместима с широким спектром доступных ПК. Гарнитура AS10 для Windows Mixed Reality Headset HC102 - это революционный, простой в использовании и доступный способ для пользователей изучить свои фантазии.