Обновлённый Apple MacBook Pro получит 6-ядерный Core i7-8750H

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился ноутбук MacBookPro 14,3 на основе новенького шестиядерного процессора Core i7-8750H. Напомним, что изделие характеризуется частотами 2,2-4,1 ГГц и TDP 45 Вт. В рамках тестирования ноутбук на базе этого CPU набрал 4902 балла в однопоточном тесте и 22 316 баллов в многопоточном. Совершенно очевидно, что купертиновцы готовят обновленные ноутбуки на новых мобильных чипах Intel, однако дата их выхода пока неизвестна. По последним данным, Apple не собирается делать большие анонсы на грядущей WWDC 2018.