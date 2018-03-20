Обновлённый ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon выходит в России

Компания Lenovo объявила о скором начале российских продаж обновлённого премиального ультрабука ThinkPad X1 Carbon. Новинку оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD или WQHD, яркостью до 500 нит, процессорами Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти DDR3, до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe, усовершенствованным сканером отпечатков пальцев и технологией распознавания голосовых команд Wake on Voice, поддержкой Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, двумя портами USB 3.0 (Type-A) и Thunderbolt, мини-джеком, HDMI и RJ45. Габариты Lenovo ThinkPad X1 Carbon равны 323:217:16 мм, а вес – 1,13 кг.