Обновление улучшает работу камеры Samsung Galaxy S8

Компания Samsung выпустила еще одну глобальную прошивку для позапрошлогоднего смартфона Galaxy S8. Это уже второе обновление за последние две недели. Оно улучшает систему безопасности Android и повышает стабильность работы камеры смартфона. В феврале этого года Galaxy S8 обновился до Android 9.0 Pie, который привнес полностью переработанный интерфейс One UI и систему управления на базе жестов. Согласно предыдущим заявлениям компании Samsung о выпуске двух номерных обновлений Android, владельцам Galaxy S8 вряд ли стоит ждать обновления до операционной системы Android Q.