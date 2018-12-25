Обновление улучшило камеру в Meizu 16th и 16th Plus

Компания Meizu начала распространение прошивки Flyme 7 за версией 12.25, которая добавляет обновленную систему жестов, повышает производительность работы системы, устраняет ошибки, а также улучшает работу камеры во флагманских смартфонах Meizu 16th и Meizu 16th Plus. Например, обновление добавляет стабилизацию изображения (anti-shake function) при видеосъемке и возможность использовать свой собственный водяной знак (watermark), дабы придать снимкам уникальности.

Напомним, что Meizu 16th оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS.