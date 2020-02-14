Обновление улучшило работы камеры в Poco X2

2020-02-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Poco X2; [82]
Компания Xiaomi выпустила первое обновление для смартфона Poco X2, который появился в индийский продаже в начале этой недели. Помимо прочего прошивка под номером 11.0.4.0.QGHINXM получила новый алгоритм оптимизации обработки изображений, а это, по словам опробовавших апдейт пользователей, улучшает качество получаемых фотографий. Напомним, что аппарат оснащается квадрокамерой с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony IMX686, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, модулями для размытия и макрофото, возможностью сохранять RAW-фото и записывать видео с частотой 960 к/с.


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