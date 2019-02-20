Обновленная классика от Logitech - MX518

Те из вас, кто вырос на играх в 2000-х годах, могут вспомнить Logitech MX518. Впервые выпущенная в 2005 году, мышь представляет собой нечто классическое, сочетающее удобную форму с хорошим расположением кнопок за приемлемую цену. На самом деле, он настолько популярен, что Logitech продал в общей сложности 16,4 миллиона устройств за время жизни мыши.

Теперь Logitech снова запускает MX518 вместе с несколькими обновлениями. Новый MX518, или G MX518, как теперь его называет Logitech, оснащен оптическим датчиком Hero 16000 точек на дюйм, который может отслеживать более 400 IPS.

Кроме того, новая мышь G MX518 оснащена 32-разрядным процессором ARM с частотой отклика 1 мс и встроенной памятью, которая может хранить до пяти профилей. Это должно облегчить задачу, если вы собираетесь использовать мышь на разных компьютерах или хотите настроить уникальные профили для разных игр. Мышь имеет в общей сложности восемь программируемых кнопок, поэтому с ней можно поиграть.

Наконец, MX518 поставляется с новой отделкой Nightfall, которая придает ему более современный вид. Мышь весит 101 г и доступна для предварительного заказа за $ 59.