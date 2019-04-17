Обновленная линейка ноутбуков HP ZBook и EliteBook

На ежегодном саммите EMEA Innovation Summit в Барселоне, компания HP представила обновленные варианты своих бизнес-ноутбуков ZBook и EliteBook 800 G6.

Новые ноутбуки оснащены новейшими процессорами Intel Core VPro 8-го поколения и более яркими дисплеями. Последняя линейка HP ZBook включает 14-дюймовый ZBook 14u и 15,6-дюймовый ZBook 15u. Это не совсем новые ноутбуки, но они были обновлены новым оборудованием. Обе модели получили новейшие процессоры Intel Core vPro 8-го поколения, которые эффективно повышают производительность. Они также оснащены новым графическим процессором AMD Radeon Pro WX 3200, который, обеспечивает повышение производительности графики до 50 процентов. Серия ZBook появится в мае этого года.

Новые варианты EliteBook 800 G6 будут поставляться с процессорами Intel Core vPro последнего поколения. Размеры экрана начинаются с 13,3 дюйма и доходят до 15,6 дюйма, обеспечивая максимальную яркость 1000 нит. HP также предлагает варианты графических процессоров AMD Radeon RX 550 для больших 15,6-дюймовых ноутбуков. Ноутбуки EliteBook 830 G6, 840 G6 и 850 G6 будут доступны в мае, но EliteBook 830 x360 появится только в июне.