Обновленные игровые ноутбуки ASUS ROG с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060

Компания ASUS выпустила обновленные версии игровых ноутбуков прошлого года ASUS ROG Strix SCAR II и ASUS ROG Strix HERO II с новыми графическими опциями NVIDIA GeForce RTX.

Как и многие другие ноутбуки ASUS ROG, обе модели Strix также имеют улучшенное освещение вокруг логотипа и крышки, а также диффузную полоску вдоль передней части. Согласно ASUS, светлая панель излучает свечение «Aura Sync» и может быть настроена на различные узоры и цвета. SCAR II выпускается в размерах 15,6 и 17,3 дюйма и имеет частоту обновления 144 Гц плюс время отклика 3 мс. SCAR II был разработан в первую очередь для игр в стиле FPS. Он оснащен графикой NVIDIA GeForce RTX 2060, также вы можете выбрать GeForce RTX 2070 для дополнительного ускорения. HERO II, сделан для игр MOBA, и он более тонкий. В то время как SCAR II выделил клавиши WASD, у HERO II есть прозрачные колпачки клавиш в строке QWER. HERO II поставляется с графикой GeForce RTX 2060. Оба ноутбука оснащены шестиядерными процессорами Intel Core i7-8750H, а также 32 ГБ ОЗУ, твердотельными системными дисками и возможностью более быстрого SSHD на случай, если вам потребуется сверхбыстрая загрузка.