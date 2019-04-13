Обновленные ноутбуки Acer Aspire с процессорами Core 9-го поколения и графикой NVIDIA

Компания Acer объявила о полном обновлении своей линейки ноутбуков Aspire. Коллекция Aspire - это линейка доступных ноутбуков Acer для повседневного использования. Они предпочитают производительность и доступность по сравнению с дизайном и портативностью, что делает его идеальным для пользователей, которые ищут универсальный ноутбук.

Acer Aspire 7 идет с 15,6-дюймовым Full-HD IPS дисплеем с узкими рамками. Он будет оснащен процессорами Intel Core 8-го и 9-го поколений - последний появится позже. Требовательные пользователи могут устанавливать на своих машинах до 16 ГБ памяти DDR4. Вариантов хранилища достаточно много, у вас может быть до 1 ТБ PCIe SSD в RAID и до 2 ТБ HDD. Он также будет иметь дискретную графику в виде серии NVIDIA GeForce GTX. Aspire 7 также получит металлический корпус.

Acer Aspire 5 будет предлагаться с 14-дюймовым или 15,6-дюймовым дисплеем IPS. Оба будут поддерживать разрешение Full-HD. Новинку оснастят процессорами Core 8-го поколения с новой дискретной графикой GeForce MX250 от NVIDIA, процессором AMD Ryzen второго поколения с дискретной графикой Radeon RX 540.

И наконец Acer Aspire 3, который будет предлагаться в трех размерах экрана: 14-дюймовый, 15,6-дюймовый и 17,3-дюймовый с разрешением Full-HD. Как и Aspire 5, Aspire 3 будет поставляться в двух основных конфигурациях. Один с процессором Intel Core 8-го поколения с графикой NVIDIA GeForce MX250, а другой с процессором AMD Ryzen второго поколения с графикой Radeon RX 540. Aspire 3 может быть оснащен до 16 ГБ памяти, а максимальный объем хранения 512 ГБ PCIe SSD с 1 ТБ жесткого диска.