Обновленные ноутбуки HP Envy

HP выпустила обновленную линейку ноутбуков Envy с увеличенным временем автономной работы, новейшими процессорами Intel и AMD в некоторых моделях.

17-дюймовая модель имеет некоторые особенности, которые могут понравиться геймерам. Ни один из этих ноутбуков не является радикальным изменением по сравнению с прошлогодними моделями, но все они представляют собой хороший набор обновлений. Как следует из названия, обновленные Envy 13 и Envy 17 - это традиционные 13 и 17-дюймовые ноутбуки.

Обе модели оснащены процессором Intel Core 8-го поколения, сканерами отпечатков пальцев и стандартной конструкцией ноутбука. По оценкам HP, 13-дюймовая модель оснащена сенсорным экраном 1980 x 1080 и более 16 часами автономной работы. Envy 17 имеет то же разрешение экрана и процессор, но добавляет несколько менее распространенных функций. Во-первых, на плате установлена ​​видеокарта NVIDIA GeForce MX250 - это не самый мощный графический процессор, но он лучше, чем встроенный вариант, который есть в большинстве ноутбуков. Также он имеет оптический привод. В то время как 13-дюймовые модели начинаются только с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, Envy 17 имеет 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что они оба будут доступны в апреле по стартовой цене от 900 долларов.