Обновленные ноутбуки HP Pavilion x360 получили Intel Core 8-го поколения

Компания HP представила обновленные ноутбуки серии Pavilion x360, в которую вошли две модели: с экранами на 14 и 15,6 дюйма. Главными отличиями новинок называется уменьшенная с 12,7 мм до 6,5 мм толщина корпуса и появление второй камеры с широкоугольным объективом с углом обзора 120°.

В базовой конфигурации Pavilion 14 x360 предусмотрен сенсорный TN-дисплей с разрешением 1366:768 пикселей, двухъядерный процессор Core i3-8130U (2,2-3,4 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти и HDD объемом 500 ГБ. Ее цена составит 500 долларов. Модель с IPS-экраном разрешением Full HD, процессором Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц), 8 ГБ ОЗУ, SSD объемом 128 ГБ и инфракрасной камерой оценена обойдется в 730 долларов. Максимальная конфигурация может похвастаться CPU Intel Core i7 и дискретными видеокартами – Nvidia GeForce MX130 в Pavilion 14 x360 и AMD Radeon 530 в Pavilion 15 x360. Отметим поддержку цифрового пера HP Pen, один слот для установки ОЗУ, клавиатуру с подсветкой, акустическую систему Bang & Olufsen, порты USB 3.1 (Type-C и Type-A) и видеовыход HDMI. Старт продаж намечен на май-июнь этого года.