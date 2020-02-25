Обновленные ноутбуки Lenovo ThinkPad X и L получат чипы AMD Ryzen 4000

Компания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad X и L, которые будут построены на процессорах AMD Ryzen Pro 4000 или Intel Comet Lake 10-го поколения с поддержкой vPro. Модели ThinkPad X13 и X13 Yoga получили дисплеи с яркостью 500-нит и опцией PrivacyGuard, которая не позволяет видеть изображение под углом. Они появится в продаже во втором квартале этого года по ценам от 849 и 1099 долларов. Более доступные L14 и L15 оснащаются быстрыми клавишами унифицированной связи и поддержкой Dolby Audio. Они будут продаваться по цене от 649 долларов. Что до обновленных моделей Lenovo L13 и L13 Yoga, то они получат процессор Intel 10-го поколения vPro, а цены на них стартуют от 679 и 799 долларов.