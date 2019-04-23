Обновленные ноутбуки Razer Blade с новыми графическими процессорами

Razer представила три новые версии своих популярных ноутбуков Blade с новым портативным процессорам Intel 9-го поколения.

Blade 15 Basic - оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2060, дисплеем 1080p 144 Гц, батареей меньшего размера 65 Втч и тремя USB 3.1 Gen 1.

Blade 15 Advanced - обладает графикой GeForce RTX 2080 Max-Q и сенсорным OLED-дисплеем 4K 60 Гц. Он покрывает 100 процентов передовой цветовой гаммы DCI-P3 и соответствует новому стандарту DisplayHDR 400 True Black OLED, обеспечивая превосходные 400 нит яркости для игр HDR и развлекательного контента.

Blade Pro 17 - поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2667 МГц, твердотельными накопителями NVMe, тремя портами USB 3.2 Gen 2 типа A, одним портом USB 3.2 Gen 2 типа C (Thunderbolt) и устройством для чтения карт UHS-III SD. Стоимость Blade Pro 17 начинается с 2499 долларов, в то же время модель Razer Blade 15 Basic стоит 1999 долларов, а модель Advanced - 2399 долларов.