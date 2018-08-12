Обновленный Asus ZenBook Pro 15 UX550 получил Core i7-8750H

Компания ASUS выпустила обновленную версию ноутбука ZenBook Pro 15 UX550, которая оснащается шестиядерным процессором Core i7-8750H с тактовой частотой от 2,2 до 4,1 ГГц. Напомним, что лэптоп оборудован графикой GeForce GTX 1050 Ti, до 16 ГБ оперативной памяти DDR-2400, накопителями на 256–512 ГБ (SATA SSD) и 512 ГБ – 1 ТБ (PCI-E SSD), 8-ячеечным аккумулятором 71 Втч, 15,6-дюймовым несенсорным дисплеем с разрешением 1920:1080 или 3840:2160 пикселей и цветопередачей 100 % sRGB или 100 % Adobe RGB, системой охлаждения на базе трёх тепловых трубок и двух вентиляторов, Wi-Fi-стандарта 2×2 802.11ac, двумя разъёмами Thunderbolt 3/USB 3.1 Type-C и двумя портами USB 3.1 Type-A