Обновленный Chromecast от Google получил пульт и функцию Google TV

Google объявила о запуске нового Chromecast и новый пульт дистанционного управления и программное обеспечение , чтобы помочь ей конкурировать аналогичными устройства других брендов.

Новый Chromecast будет доступен в трех цветах и стоимость будет составлять 49 долларов США.

Chromecast по-прежнему подключается к порту HDMI вашего телевизора, но уже с поддержкой 4K HDR со скоростью до 60 кадров в секунду, а также Dolby Vision и сквозную передачу аудиоконтента Dolby через HDMI.

Новый пульт может заменить ваш обычный пульт от телевизора, позволяя использовать один пульт для управления всем благодаря его программируемым элементам управления телевизором для мощности, громкости и входа. На нем есть специальные кнопки для YouTube, Netflix и Google Assistant, которые обеспечивают мгновенный доступ к любимому контенту или голосовому помощнику.

В Google TV будет доступно более 6500 приложении таких как: Disney +, HBO Max, Netflix, Peacock1, france. tv, Rakuten Viki, YouTube и так далее.