Обновленный HP OMEN 30L получил графику NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

Компания HP пополнила ассортимент игровых десктопов обновленной моделью OMEN 30L, которая может похвастаться графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 30-й серии на базе архитектуры Ampere – GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Новинка также характеризуется чипами Intel 10-го поколения Comet Lake-S и процессорами AMD Ryzen 3000-й серии на базе Zen 2 вплоть до Core i9-10900K и Ryzen 9 3900, до 64 ГБ и до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 соответственно, до двух NVMe-накопителей M.2 вместимостью по 2 ТБ и жестким диском до 2 ТБ для вариантов на Intel и по одному накопителя на AMD, а также системами охлаждения собственной разработки. Продажи ПК начнутся ближе к предновогоднему сезона.