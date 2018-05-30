Обновленный HP Omen 15 получил Nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q

Компания HP представила обновленный игровой ноутбук Omen 15, который при беглом взгляде на него выделяется более компактными размерами. Новинку оснастили 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K с кадровой частотой 60 Гц, или матрицей Full HD с кадровой частотой 144 Гц и поддержкой технологии G-Sync, процессорами Intel Core восьмого поколения, видеокартой GeForce GTX 1070 Max-Q, до 32 ГБ оперативной памяти, SSD, HDD или комбинацией в качестве устройства для хранения информации. Новый HP Omen 15 появится в продаже с 29 июля по цене от 980 до 1700 долларов.