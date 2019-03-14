Обновленный Huawei nova 4 с урезанной ОЗУ

Компания Huawei выпустила обновленную версию Huawei nova 4, урезав оперативную версию до 6 ГБ.

К счастью он сохранил 128 ГБ встроенной памяти и теперь предлагается в четырех цветовых вариантах - Fritillaria White, Honey Red, Bright Black и Blue. Его цена составляет 2799 юаней (417 долларов), и в настоящее время он доступен только в Китае. По всем остальным характеристикам он остается не тронутым. Huawei nova 4 работает от Kirin 970 SoC и оснащен 6,4-дюймовым Full-HD+ дисплеем. Дисплей имеет отверстие в верхнем левом углу, которое вмещает 25 Мп камеру. На задней панели смартфона установлена ​​тройная камера, состоящая из 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп модулей. Есть также вариант Standard Edition, который заменяет 48 Мп камеру на 20 Мп.