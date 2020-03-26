Обновленный MSI Trident 3 получит Intel Core i7-9700F

Сетевые источники сообщают о том, что компания MSI готовит обновленную версию компактного игрового ПК Trident 3. Новинке прочат восьмиядерный процессор Intel Core i7-9700F поколения Coffee Lake с тактовой частотой 3,0 ГГц, повышающейся до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Super с 6 ГБ памяти, интерфейсы HDMI, DP и DVI-D, а также предустановленную операционную систему Windows 10 Home. Предполагается, что компьютер будет стоить примерно 1200 долларов. А вот ориентировочные сроки его появления в продаже пока держатся в секрете.