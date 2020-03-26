Обновленный MSI Trident 3 получит Intel Core i7-9700F

2020-03-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Trident 3; [29]
Сетевые источники сообщают о том, что компания MSI готовит обновленную версию компактного игрового ПК Trident 3. Новинке прочат восьмиядерный процессор Intel Core i7-9700F поколения Coffee Lake с тактовой частотой 3,0 ГГц, повышающейся до 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Super с 6 ГБ памяти, интерфейсы HDMI, DP и DVI-D, а также предустановленную операционную систему Windows 10 Home. Предполагается, что компьютер будет стоить примерно 1200 долларов. А вот ориентировочные сроки его появления в продаже пока держатся в секрете.


Комментарии и отзывы MSI Trident 3
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
Обзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 для вашего домаОбзор Philips AC3829/10. Климатический комплекс 2 в 1 для вашего дома
Подборка беспроводных игровых наушников до 10 000. HyperX Cloud Stinger Wireless PCПодборка беспроводных игровых наушников до 10 000. HyperX Cloud Stinger Wireless PC
Mobile World Congress 2020 отменен!...
Mobile World Congress 2020 отменен!Крупнейшая выставка мобильных устройств и технологий официально отменена. В Испании зарегистрировано два ...
BMW тестирует новый электрокар...
BMW тестирует новый электрокарМногие производители электромобилей переживают из-за того, что в локациях с высокой температурой батареи ...
Samsung представит Galaxy S20 и Fold 2 1...
Samsung представит Galaxy S20 и Fold 2 1В сети появился официальный рекламный ролик, который подтверждает, что грядущий флагман Samsung Galaxy S2...
Новый смартфон от Motorola One Vision ...
Новый смартфон от Motorola One Vision Компания Motorola выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Motorola One Vis...
Одни из первых умных часов Samsung получ...
Одни из первых умных часов Samsung получSamsung Gear S2 были выпущены на рынок пять лет назад и производитель решил выпустить новое ПО. Свежая пр...
Игровой монитор Aorus F127Q оценен в 550...
Игровой монитор Aorus F127Q оценен в 550Компания GIGABYTE пополнила ассортимент мониторов Aorus моделью F127Q, ориентированной на работу в состав...
Представлен компактный ПК-корпус Fractal...
Представлен компактный ПК-корпус FractalКомпания Fractal Design пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Era ITX для создания компактн...
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел п...
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел пЛетом прошлого года в продаже появился Huawei Mate 20 X 5G, который стал первым смартфоном Huawei с подде...
WhatsApp прекращает поддержку приложения...
WhatsApp прекращает поддержку приложенияРазработчики WhatsApp, заявили что с 1 февраля 2020 года прекращают поддержку своего приложения на старых...
Смартфон Nokia 5.3 получит квадро-камеру...
Смартфон Nokia 5.3 получит квадро-камеруВ сети опубликовали новые фотографии неанонсированного смартфона Nokia 5.3. ...
Honor View 30 Pro можно будет купить уже...
Honor View 30 Pro можно будет купить ужеБренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона View 30 Pro, глобальная версия которого ...
Huawei продала почти 200 тысяч гибких см...
Huawei продала почти 200 тысяч гибких смНа выставке CES 2020 компания Samsung официально назвала количество проданных смартфонов с гибким экраном...
Обзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOSОбзор ArtPlay Lynx 3. Геймпад для Android и iOS
Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor