Обновленный Redmi Note 8 получит SoC MediaTek Helio G85

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску смартфон Redmi Note 8 2021, который будет несколько отличаться от стандартной модели. Самое главное отличие, это платформа MediaTek Helio G85 вместо Qualcomm Snapdragon 665. Вполне возможно, что китайский производитель пошел на такой шаг из-за глобального дефицита чипов.

Смартфон также оснастят основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, селфи-камерой в каплевидном вырезе, IPS-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей емкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 22,5 Вт и предустановленной ОС Android 11 с новейшей оболочкой MIUI 12.5.