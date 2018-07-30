Обновленный Xiaomi Mi Gaming Laptop представят 3 августа

Напомним, что представленный в конце марта Mi Gaming Laptop может похвастаться производительным железом, клавиатурой с четырьмя зонами подсветки, технологией anti-ghosting и эффективной системой охлаждения (кулер 12В, четыре вентиляционных выхода, крупные тепловые трубки).

Ноутбук оснастили качественным 15,6-дюймовым Full HD дисплеем с с широкими углами обзора и широким цветовым охватом, аудиосистемой из двух динамиков по 3W с поддержкой технологий Hi-Res Audio и Dolby Panorama Sound и сразу четырьмя вариантами комплектации – по две на процессорах Core i7 и i5 седьмого поколения.

Топовая конфигурация может похвастаться четырехъядерным процессором Intel Core i7-7700HQ с пиковой частотой 3,8 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, 256-ГБ на твердотельном накопителе SSD и 1-ТБ жестким диском, который можно заменить на еще один SSD типа M.2, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce 1060 с 6 ГБ памяти GDDR5, интерфейсами HDMI 2.0, USB-C, USB 3.0 и ценой в 8999 юаней. Базовая модификация получила Core i5-7300HQ, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD, видеокарту NVIDIA GeForce 1050Ti 4 ГБ и ценник 5999 юаней.