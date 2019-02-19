Обновленный флагман Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi выпустит смартфон более качественный и защищенный смартфон. Одно из них - ИК-порт, который ныне встречается крайне редко. Датчик дополнит уже ставшие привычными для топовых Xiaomi NFC и двойной GPS. Второе - режимы работы дисплея, который включают живые обои, Always On Display и темную тему. Все это стало возможным благодаря применению 6,39’’ AMOLED-дисплею с разрешением Full HD+, одним из преимуществ которого является низкое энергопотребление. Наконец, Xiaomi объявила о доступности выделенной кнопки для вызову Google Assistant (такая есть у LG, а Samsung выделила ее под собственный голосовой помощник.Xiaomi продолжает выкладывать на стол свои главные козыри на тему Mi 9, называя это «мини-анонсом онлайн». На этот поговорим о нестандартных «фишках» для флагманских устройств. О стоимости смартфона пока неизвестно.