Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800

Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года. Главной особенностью новинки стала кадровая частота экрана в 300 Гц. Из нововведений также отмечаются процессоры Intel Core i7 девятого поколения. Судя по всему, других отличий от предыдущей модели у новинки нет – все тот же 15-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и дискретная видеокарта GeForce RTX 2080 Max-Q. Ноутбук можно будет купить в ноябре по цене от 2700 евро или 2800 долларов.