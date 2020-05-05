Обновленный игровой ноутбук Razer Blade 15 выходит в продажу

Компания Razer начала принимать заказы на обновленный игровой лэптоп Blade 15, который был представлен в прошлом месяце. Ноутбук с процессорами Intel Core i7 серии Comet Lake-H 10-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce Super Max-Q попадет к первым покупателям уже 25 мая.

Пока для заказа доступны варианты с графикой GeForce RTX 2070 Super Max-Q, восьмиядерным процессором Intel Core i7-10875H 10-го и шестиядерным Core i7-9750H (Coffee Lake-H) 9-го поколений, а вот конфигурация с GeForce RTX 2080 Super Max-Q станет доступна позже. Версия с чипом Core i7-10875H, графикой GeForce RTX 2070 Super Max-Q и Full HD-дисплеем с частотой обновления 300 Гц оценена в 2600 долларов. При этом были снижены цены на прошлогодние конфигурации с CPU Intel 9-го поколения и видеокартами GeForce GTX 1660 Ti, GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070 Max-Q. Скидка составила 200-300 долларов.

Комментарии и отзывы Razer Blade 15
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