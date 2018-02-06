Обновленный ноутбук Acer Swift 5 вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам обновленной модели ноутбука Swift 5, который может похвастаться корпусом магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов весом всего в 970 граммов. Новинку оснастили сенсорным 14-дюймовый IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), процессорами Intel Core i7-8550U или Core i5-8250U, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe объемом 256 ГБ или 512 ГБ, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 2x2 802.11ac, портом HDMI, двумя портами USB 3.0 и портом USB 3.1 Type-C. Работает ноутбук под управлением Windows 10.

В России Acer Swift 5 доступен в трех вариантах: Intel Core i7-8550U, 16 ГБ LP DDR3 и 512 ГБ SSD за 107 990 рублей, Intel Core i7-8550U, 8 ГБ LP DDR3 и 512 ГБ SSD за 99 990 рублей и Intel Core i5-8250U, 8 ГБ LP DDR3 и 256 ГБ SSD за 79 990 рублей.