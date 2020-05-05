Обновленный ноутбук Origin PC EVO15-S построен на Intel Comet Lake

Компания Origin PC представила обновленный ноутбук EVO15-S, который ожидаемо основан на платформе Intel поколения Comet Lake. В данном случае выбор производителя пал на восьмиядерный процессор Intel Core i7-10875H (до 16 потоков инструкций и тактовая частота от 2,3 ГГц до 5,1 ГГц).

Также новинку оснастили 15,6-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 3840:2160 пикселей и частотой обновления 60 Гц или 1920:1080 пикселей и частотой обновления 240 Гц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, возможностью использовать два твердотельных модуля M.2 PCIe SSD по 2 ТБ, модулем беспроводной связи Wi-Fi 6, клавиатурой с многоцветной подсветкой, сетевым Ethernet-контроллером, сканером отпечатков пальцев, качественной звуковой системой, портами USB 3.2 Gen1 и Thunderbolt 3. Цена на ноутбук стартует от 1950 долларов.