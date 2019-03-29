Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook 15.6 оценили в $655

Компания Xiaomi представила обновленный ноутбук Mi Notebook 15.6, который получил CPU Intel Core восьмого поколения и графику Nvidia GeForce MX110. Базовый вариант оснащается процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ. Он обойдется в 655 долларов. За 730 долларов можно купить версию с твердотельным накопителем на 512 ГБ. Цена варианта с SSD на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ пока не уточняется. Новинку также оснастили IPS-дисплеем с разрешением Full HD, двумя слотами для оперативной памяти, двумя портами USB 3.0, одним USB 2.0, RJ-45, HDMI и громкоговорителями мощностью 3 Вт. Ноутбук появится в китайской продаже 9 апреля.