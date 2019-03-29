Обновленный ноутбук Xiaomi Mi Notebook 15.6 оценили в $655

2019-03-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Notebook 15.6; [195]
Компания Xiaomi представила обновленный ноутбук Mi Notebook 15.6, который получил CPU Intel Core восьмого поколения и графику Nvidia GeForce MX110. Базовый вариант оснащается процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ. Он обойдется в 655 долларов. За 730 долларов можно купить версию с твердотельным накопителем на 512 ГБ. Цена варианта с SSD на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ пока не уточняется. Новинку также оснастили IPS-дисплеем с разрешением Full HD, двумя слотами для оперативной памяти, двумя портами USB 3.0, одним USB 2.0, RJ-45, HDMI и громкоговорителями мощностью 3 Вт. Ноутбук появится в китайской продаже 9 апреля.


Комментарии:
Вакуумный пылесос Dyson V11 появился в п...
Вакуумный пылесос Dyson V11 появился в пВскоре после запуска 20 марта в Нью-Йорке пылесос Dyson V11 теперь можно приобрести в онлайн-магазине Dys...
Samsung разработала 10-нм DDR4 DRAM 3-го...
Samsung разработала 10-нм DDR4 DRAM 3-гоКомпания Samsung разработала новые микросхемы памяти 10-нм DDR4 DRAM третьего поколения без использования...
Корпус SilentiumPC Signum SG1X TG RGB по...
Корпус SilentiumPC Signum SG1X TG RGB поКомпания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Signum SG1X TG RGB, которая подо...
Смартфон Xiaomi Mi 8 скоро получит Dark ...
Смартфон Xiaomi Mi 8 скоро получит Dark Свежая версия прошивки MIUI 9.3.28 для Xiaomi Mi 8, предназначенная для разработчиков, включает в себя но...
Рендеры Oppo Reno демонстрирует полноэкр...
Рендеры Oppo Reno демонстрирует полноэкрНа рынке появилось довольно много телефонов с выдвижными механизмами, чтобы избежать отверстий в дисплее ...
Монитор AOC Agon AG272FCX6 имеет частоту...
Монитор AOC Agon AG272FCX6 имеет частотуКомпания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon AG272FCX6, которая предназначена для ге...
Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi M...
Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi MСмартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил тёмную тему, которая ранее была эксклюзивной функцией флагмана X...
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A...
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab AВ прошлом месяце компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A 10.1, который стал доступной альтернатив...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублейОбзор Tenda AC7. Лучший двухдиапазонный роутер до 3000 рублей
Обзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детекторОбзор iBOX PRO 800 SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор
Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 6/128GB. Чья 48Мп камера интереснее?Сравнение Vivo V15 Pro и Xiaomi Mi9 6/128GB. Чья 48Мп камера интереснее?
Обзор HIPER SX8000. Внешний аккумулятор с Qi-зарядкойОбзор HIPER SX8000. Внешний аккумулятор с Qi-зарядкой
Обзор Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Первый взгляд на новинкиОбзор Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Первый взгляд на новинки
Предварительный обзор HyperX QuadCast. М...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. МВ последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой ка...
Обзор Creatures Inc. Ловим животных...
Обзор Creatures Inc. Ловим животныхЕсли в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной...
Предварительный обзор Enermax Aquafusion...
Предварительный обзор Enermax AquafusionУ системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не пережив...
Обзор Moss Destruction. Классная игра...
Обзор Moss Destruction. Классная играСегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобыт...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за к...
Обзор RICO. Очень необычный шутер...
Обзор RICO. Очень необычный шутерСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее со...
Skyworth будет выпускать телевизоры на р...
Skyworth будет выпускать телевизоры на рЕсли европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальны...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. Сти...
Предварительный обзор Zalman Z7 Neo. СтиСегодня мы поговорим о новом корпусе Zalman Z7 Neo, который создавали специально для ценителей стиля и не...
Обзор Generation Zero. Лучшая игра про в...
Обзор Generation Zero. Лучшая игра про вФанаты проектов про выживание длительное время ждали релиза Generation Zero, так как хотели получить инте...
Обзор особенностей Xiaomi Redmi Note 7 3...
Обзор особенностей Xiaomi Redmi Note 7 3На прошлой неделе сразу несколько производителей представили свои бюджетные смартфоны, но больше всех вни...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastПри сборке компьютера корпусу обычно уделяют минимальное количество внимания и денег, так как все средств...
Обзор Fantasy Blacksmith. Делаем свои ме...
Обзор Fantasy Blacksmith. Делаем свои меСегодня мы поговорим про игру Fantasy Blacksmith, которая привлекла своим сеттингом и геймплеем. Я некото...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor