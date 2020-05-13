Обновленный планшет Amazon Fire HD 8 получил беспроводную зарядку

Компания Amazon официально представила обновленные планшеты Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids Edition. Новинки характеризуются 8-дюймовыми дисплеями с разрешением 1280:800 пикселей и четырехъядерным процессором MediaTek 8168. Модель Fire HD 8 получила 8 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, порт USB Type-C, 2 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеры, слот для карт microSD и ценник в 90 долларов. Fire HD 8 Plus характеризуется 3 ГБ оперативной памяти, поддержкой беспроводной зарядки, проводной зарядкой на 9 Вт и ценником в 110 долларов. Новые планшеты появятся в продаже уже в следующем месяце.