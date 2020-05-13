Обновленный планшет Amazon Fire HD 8 получил беспроводную зарядку

Компания Amazon официально представила обновленные планшеты Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids Edition. Новинки характеризуются 8-дюймовыми дисплеями с разрешением 1280:800 пикселей и четырехъядерным процессором MediaTek 8168. Модель Fire HD 8 получила 8 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, порт USB Type-C, 2 Мп основную и 2 Мп фронтальную камеры, слот для карт microSD и ценник в 90 долларов. Fire HD 8 Plus характеризуется 3 ГБ оперативной памяти, поддержкой беспроводной зарядки, проводной зарядкой на 9 Вт и ценником в 110 долларов. Новые планшеты появятся в продаже уже в следующем месяце.

Комментарии и отзывы Amazon Fire HD 8
Обзоры:
Лучшие доступные планшеты 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64GbЛучшие доступные планшеты 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb
Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient ModeОбзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode
Лучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64GbЛучший планшет 2020 года. Xiaomi MiPad 4 64Gb
Новости:
Windows 10X выйдет на ноутбуках

Некоторое время назад появилась информация о том, что операционная система Windows 10X вроде как готова к...
Samsung Galaxy Tab S7 будет поддерживать 5G

В последнее время крупные производители электроники стали выпускать буквально каждый свой смартфон или пл...
Обновленный планшет Amazon Fire HD 8 получил беспроводную зарядку

Компания Amazon официально представила обновленные планшеты Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids Ed...
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6Обзор GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC (GV-N1656WF2OC-4GD). Тесты с памятью GDDR6
Лучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud AlphaЛучшая гарнитура для киберспорта. HyperX Cloud Alpha
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Обзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютер...
Обзор ThunderX3 EC3. Недорогое компьютерСегмент компьютерных кресел за последние несколько лет получил активное распространение и развитие. И как...
Смартфон Realme 6i получит аккумулятор н...
Смартфон Realme 6i получит аккумулятор нАвторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о доступном смартфоне Realme 6i, который...
В геймпаде PlayStation 5 может появиться...
В геймпаде PlayStation 5 может появитьсяНа просторах интернета появился патент, намекающий на добавления беспроводной зарядки на геймпад для Play...
iPhone SE 2020 собран из старых компонен...
iPhone SE 2020 собран из старых компоненСпециалисты студии iFixit официально представили свой анализ нового смартфона iPhone SE 2020, который бук...
Представлен корпус MSI Creator 400M для ...
Представлен корпус MSI Creator 400M для Компания MSI пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Creator 400M, которая отлично подойдет д...
Стала известна цена смартфона Oppo Find ...
Стала известна цена смартфона Oppo Find В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне Oppo Find X2 Lite, который станет облегченной верс...
Смартфон Samsung Galaxy A20 получил Andr...
Смартфон Samsung Galaxy A20 получил AndrКомпания Samsung Electronics выпустила оболочку One UI 2.0 на Android 10 для бюджетного смартфона Galaxy ...
Компания DFI представила компьютер GHF51...
Компания DFI представила компьютер GHF51DFI GHF51 это одноплатный компьютер. Устройство разработано в форм-факторе SBC 1,8". GHF51 будет поддержи...
Fortnite теперь доступен в магазине Goog...
Fortnite теперь доступен в магазине GoogFortnite уже более года доступен на платформе Android. Для того чтобы играть в мобильную версию Fortnite ...
Honor Band 5i добавили поддержку измерен...
Honor Band 5i добавили поддержку измеренРазработчики Huawei выпустили крупное обновление системы для смарт-браслета Honor Band 5i. ...
Беспроводная мини-клавиатура iMice D8 Pl...
Беспроводная мини-клавиатура iMice D8 PlБеспроводная мини-клавиатура iMice D8 Plus может похвастаться компактными габаритами, также разной цветов...
Как восстановить удаленную информацию...
Как восстановить удаленную информациюСуществует множество причин и факторов из-за которых владелец электронной информации может п...
Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300Лучший 4К телевизор по цене и качеству. LG 43UK6300
Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего домаОбзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор c DVB-T2 тюнером для вашего дома
Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender G60. Акустика формата 2.1 с Bluetooth 5.0
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытиемОбзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor