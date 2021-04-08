Обновленный планшет Huawei MatePad вышел в России

В феврале этого года компания Huawei выпустила в России старшую версию обновлённого планшета MatePad. Она была оценена в 27 тысяч рублей и могла похвастаться поддержкой сотовой связи, а также 128 ГБ флеш-памяти. Теперь китайский производитель начал продажи младшей версии без модема сотовой связи и с 64 ГБ флеш-памяти, которая оценена в 24 тысячи рублей.

Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой Kirin 820 5G с тактовой частотой до 2,36 ГГц, графикой ARM Mali-G57MP6 и нейровычислительным модулем NPU, слотом для карт microSD, 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и яркостью 470 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, модулями Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с четырьмя динамиками, четырьмя микрофонами, симметричным портом USB 2.0 Type-C, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и предустановленной Android 10 с оболочкой EMUI 10.1