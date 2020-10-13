Обновленный планшет Microsoft Surface Pro X появился в продаже

Пару недель назад компания Microsoft представила обновленный планшет Surface Pro X, который получил более производительную платформу SQ2 и новую, платиновую, расцветку. Остальные характеристики устройства остались неизменными: 13-дюймовый дисплей PixelSense разрешением 2880:1920 пикселей, два симметричных порта USB-C, разъем Surface Connect и модем LTE. Сегодня новинка появилась в продаже. Версия со старой платформой SQ1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 1000 долларов, с SQ1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 1300 долларов, с SQ2, 16/256 ГБ памяти – 1500 долларов, а за топовую версию с SQ2, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти просят 1800 долларов.