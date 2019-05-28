Обновленный плеер Apple iPod Touch с чипом A10 и 256 ГБ памяти

Компания Apple впервые за четыре года обновила линейку iPod Touch. Внешний вид остался прежним, с таким же 4-дюймовым дисплеем, большими рамками и физической кнопкой без сенсорного идентификатора. Новое поколение iPod Touch оснащен микросхемой A10 Fusion, которая отвечает за работу технологий дополненной реальности (AR) в играх и приложениях. Устройство поддерживает групповые звонки FaceTime и игровой сервис Apple Arcade.

Новый iPod Touch также поставляется с новой емкостью 256 ГБ. Новинка представлена в сером, золотом, серебристом, розовом, голубом и красном цвете. iPod Touch доступен с 32, 128 и 256 ГБ по цене 299, 469 и 639 долларов. О дате старта продаж в России информации пока нет.