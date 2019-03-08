Обновленный смартфон Oppo A5s

2019-03-08, Автор - Ganibal; Продукт - Oppo A5s; [137]
Компания Oppo выпустит обновленный смартфон Oppo A5s с небольшими изменениями в спецификации.

На передней панели расположится 6,2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+. Селфи-камера на 8 мегапикселей f / 2.0, будет установлена в вырезе экрана, в то время как основная камера будет составлять модуль на 13 мегапикселей f / 2.2 + 2 мегапикселя f / 2.4. Чипсет Helio P35 имеет ту же конфигурацию процессора, что и Helio P30, но поставляется с графическим процессором PowerVR GE8320. Он обладает множеством функций AI-камеры и построен на основе 12 нм процесса TSMC. Oppo A5s будет иметь 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти с отдельным слотом для карт памяти microSD.

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