Компания Oppo выпустит обновленный смартфон Oppo A5s с небольшими изменениями в спецификации.

На передней панели расположится 6,2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+. Селфи-камера на 8 мегапикселей f / 2.0, будет установлена в вырезе экрана, в то время как основная камера будет составлять модуль на 13 мегапикселей f / 2.2 + 2 мегапикселя f / 2.4. Чипсет Helio P35 имеет ту же конфигурацию процессора, что и Helio P30, но поставляется с графическим процессором PowerVR GE8320. Он обладает множеством функций AI-камеры и построен на основе 12 нм процесса TSMC. Oppo A5s будет иметь 2/3/4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти с отдельным слотом для карт памяти microSD.