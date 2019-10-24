Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и боевой пропуск

Обновлённый ландшафт

Фанатам пряток и выживания в суровом виртуальном мире сделали настоящий подарок — пятый сезон PUBG готов радовать преданных поклонников тьмой нового контента. Некоторые вещи вы заметите не сразу, а некоторые моментально бросаются в глаза. Давайте же посмотрим, чем разработчики планируют нас завлекать и почему это обновление настолько крутое.

Лут

Разработчики из PUBG Corp. потратили уйму времени и сил на изменение карты Мирамар, которая теперь стала ещё более увлекательной и многогранной. Например, появилось трасса «Длань смерти», которая представлена в форме кольца и изобилует трамплинами, петлями и всевозможными вывесками. Для фанатов быстрой езды это отличный вариант прыгнуть с трамплина и постараться не разбиться насмерть. Также в лагере «Шакал» появился новый торговый автомат, который позволяет прикупить болеутоляющие и энергетики не подбирая их с пола. Отличный вариант забить инвентарь полезными расходными материалами, если вокруг уже всё собрали и вам ничего не осталось. Помимо того, торговые автоматы будут появляться в случайных местах по всей карте, так что вам не обязательно бежать именно в лагерь за провизией. Это существенно повлияло на позднюю стадию геймплея.

Боевой пропуск

Разработчики понимают, что на данной карте чаще всего сражения проходят на дальней или средней дистанциях, так что оружия с прицелами должно быть предостаточно для всех. Именно с целью повышения комфорта количество оружия, пригодного для ведения пальбы на большом расстоянии, было увеличено. Теперь штурмовых винтовок стало на 12% больше, снайперских винтовок на 29%, Win94 на 30%, а прицелом на 18%. Также разработчики существенно уменьшили количество выпасаемых пистолетов (-31%) и повысили частоту выпадения шлемов, рюкзаков и бронежилетов. Это все нацелено на то, чтобы карта стала более приятной и воевать вам было веселее. Больше не нужно будет стрелять из дробовика через половину карты или пытаться убить противника в окне из пистолета. Вместе с обновлением ландшафт это действительно изменит ощущения от геймплея, хотя пока что я сыграл не так много матчей, чтобы заметить поток крутых стволов.

Итог

Довольно давно была придумана механика боевого пропуска и лично мне она очень понравилась. На старте у всех игроков одинаковый набор косметических подарков, но если вы приобретаете билет, то бонусов будет гораздо больше и интереснее. Однако стоит уточнить, что это просто декоративные элементы, а не какой-то реальный бонус в игре. Если вы не хотите тратить свои деньги, то спокойно играйте без покупки билета и получайте от этого массу удовольствия. А если хотите больше подарков и призов, то купите билет и насладитесь целым потоком приятных призов. Такая модель монетизации мне, как геймеру, очень нравится — разработчик зарабатывает, не вынуждая меня вкладывать свои деньги в продукт. Хотя, костюмы дают очень привлекательные, тут не поспоришь. За такие точно захочется заплатить, без всякого сомнения.

Фанатам PUBG сделали настоящий подарок — карта Мирамар стала более увлекательной, воевать и стрелять по врагам еще приятнее и веселее, ведь прицелов для ваших стволов будет заметно больше. Конечно, тридцать процентов прироста это не так уж много, но на длинной дистанции разницу вы заметите. Новый боевой пропуск тоже смотрится очень стильно и круто — новые вещи в тематике пустыни точно найдут своих фанатов. Осталось только привыкнуть к новой карте и можно будет смело звать друзей для совместных пострелушек. Лучшее обновление за последнее время.