Обзор игры Panzer Knights: Commander's Edition. Танчики с аниме экипажем

В середине августа Joy Brick и PQCube выпустили Panzer Knights: Commander's Edition, вдохновленный аниме и танковым симулятором. Релиз прошел на дисках и в цифровом издании на PlayStation 5 и Xbox Series. В игре предлагается взять под свое управление немецкий танковый взвод и принять участие в боевых сражениях Второй мировой войны в Битвах за Францию и операциях Барбароса, сочетая элементы тактики, управления танками, развития отношений внутри экипажа из тридцати бойцов со своими уникальными навыками.

Задумка странная. Но сам набор элементов геймплея для недорогого проекта получился обширным, при этом стоит отметить, что разработчики максимально очистили игру от политических и социальных отсылок и спорных моментов. Основной упор в ней делается на сражениях, а все остальное идет как фон с историческим послевкусием где-то далеко на фоне.

Аниме стилистика дает проекту индивидуальности, нам нужно собрать команду из персонажей со своим характером и бонусами, открывая и расширяя взаимосвязь через совместные выполнения заданий, получение воспоминания и разговаривая. Так узнаем дополнительные особенности сюжета, получаем бонусы и очки развития на членов экипажа и танки.

Сосредоточенность на почти исключительно немецком ракурсе создает заметные лакуны в историческом повествовании, из-за чего материал воспринимается скорее как набор разрозненных боевых эпизодов, нежели как цельное исследование, которое вызывает у читателя подлинную вовлеченность. Однако именно в танковых столкновениях Panzer Knights: Commander's Edition демонстрирует наиболее убедительные доводы в пользу собственной значимости. Здесь приходится управлять машинами, которые намеренно ощущаются тяжелыми и неуклюжими, поэтому грамотное расположение, выдержка и умение ждать становятся куда важнее, чем быстрые рефлексы.

Запас снарядов не бесконечен: каждый тип боеприпасов эффективен против определенных целей, а в ходе затяжных боев нужно следить за дымовыми завесами, ремонтом, сбросом припасов и вызовами авиаподдержки. Есть возможность поворачивать броню под углом, чтобы увеличить шанс рикошета от вражеского огня, а прицеливание по отдельным узлам неприятельской техники позволяет вывести из строя гусеницы или башню еще до того, как уничтожить машину окончательно. Подобные механики придают сражениям приятный тактический ритм, особенно когда удается занять выгодную позицию и планомерно разобрать танк противника по частям, вместо того чтобы просто вести обстрел в лоб.

Однако система управления не даёт превратить эти удачные задумки в по-настоящему комфортный игровой процесс. Машины ощущаются массивными, но их чрезмерная скованность в движениях начинает раздражать, особенно когда нужно маневрировать в тесных проходах или оперативно менять позицию под огнём. Задержка при повороте башни — любопытная деталь, которая напоминает о реальных ограничениях техники, но порой воспринимается как лишнее препятствие, а не как тактический приём. Чтобы привыкнуть к этой особенности, требуется долгое время, и лишь после этого она начинает приносить пользу, однако точность управления так и не достигает того уровня, при котором медленные бои ощущались бы органично. Проблемы создаёт и взвод поддержки: союзные танки способны помочь, если действуют правильно, но их искусственный интеллект часто застревает, блокирует путь или превращает продуманный план в череду досадных сбоев.

Поведение вражеского ИИ тоже не отличается стабильностью. В некоторые моменты видимость и расположение противников создают настоящее напряжение, особенно потому, что чужие машины могут скрываться до тех пор, пока не откроется удобный сектор обстрела. Этот приём работает очень удачно и заставляет разведывать местность, использовать укрытия и обдумывать, где наша техника становится уязвимой. Но, к сожалению, после начала столкновения оппоненты ведут себя не всегда разумно. К одним врагам подкрасться оказывается неожиданно трудно, тогда как другие спокойно стоят на месте и позволяют безнаказанно наносить по себе удары. Возможность целиться в отдельные узлы танка остаётся одним из самых приятных элементов боя, но неточное определение попаданий и нестабильная модель повреждений портят удовольствие от меткого выстрела. Это игра, где сначала чувствуешь себя стратегом, а через мгновение не понимаешь, как вообще вышло то или иное событие.

Разные модели техники имеют свои особенности и параметры управления, однако в гуще сражения многие из них кажутся почти одинаковыми. Более того, некоторые бонусные машины настолько мощны, что сглаживают уровень сложности, позволяя использовать избыточную огневую силу в заданиях, которые на это не рассчитаны. Новый режим «Схватка» — удачное нововведение, поскольку он даёт более гибкий способ формировать бои вокруг выбранных танков, экипажей и целей, но он не может полностью восполнить довольно ограниченную структуру кампании. С историей, которую можно пройти за пять-шесть часов, и миссиями, часто повторяющими один и тот же базовый цикл сражений, у Panzer Knights идеи могут закончиться раньше, чем мы потеряем интерес к её технике.

Итоги Panzer Knights: Commander's Edition

В итоге, Panzer Knights: Commander's Edition скорее проект для того, чтобы занять свободное время и незамысловато пострелять на танке. Она не претендует на историчность и глубину геймплея, но при этом может дать интересный опыт и интересное сочетание с аниме персонажами.