Обзор игры VORON: Raven’s Story. Милое приключение на вечер со свободным полетом

Умение летать одно из самых желанных и не исполнимых для нас, а игры — это как раз возможность ощутить на себе свободу перемещения и чувства легкости. Сюжетная игра VORON: Raven’s Story предлагает игроку взять на себя управление вороном из легенд и выступить проводником душ, отправившись в мир скандинавских Богов. По этой мифологии, именно вороны являются проводниками душ и проводниками между мирами.

Игровой мир здесь условно разделен на два основных уровня. Первый – небольшой остров с гнездом, который используется для обучения базовым механикам и освоению полета. На нем есть домашний хаб – гнездо, в которое он будет возвращаться и спать для перехода на следующий этап. Второй – основной, в которой попадаем по сюжету и там территория больше, включающая сразу три тематических острова и пещеры с испытаниями в каждом из них.

По предлагаемым локациям можно перемещаться свободно, взаимодействовать с духами, выполнять простые задачи или узнавать их последние минуты жизни. Помимо этого, есть испытания, которые включают пролеты на скорость через кольца, стрельбу по кольцам-мишеням, а также простые загадки с предметами и нажатиями на площадки. Геймплей достаточно дружелюбен и не дает повышенных трудностей для выполнения. Даже умереть в игре нельзя, ворон просто врезается в стены и оправившись может встать на ноги или продолжить полет.

Сам процесс управления птицей напоминает авиасимулятор, изменение направления и высоты, позже добавляются простые трюки. Вначале непривычно, а дальше становится проще. Хотя на второй этапе добавляется шкала выносливости, требующая рассчитывать свои силы и ограничивающая дальность активного полета. Были небольшие баги, касающиеся попадания за текстуры и не всегда срабатывали триггеры для взаимодействия с предметами, но в целом работало стабильно, а вот к чему можно придраться к длительным загрузкам при переходе между локациями.

В открытых локациях цель – находить точки взаимодействия и души, спасенные используются для прохода в порталы. Самих таких точек тут с запасом, активное же изучение вознаграждается пониманием происходящего и небольшими историями. При этом скрытых элементов тоже хватает, в первом свободном прохождении не заметил, как прошло время за изучением трех островов. Также в открытом мире VORON: Raven’s Story можно найти перья, увеличивающие шкалу выносливости.

Игре можно многое простить, все те мелкие шероховатости и недоработки, это проект от небольшой студии с ограниченным штатом и для такого ограниченного бюджета и возможностей проект получился сбалансированным, красивым и даже интересным, при этом про скрытый смысл тоже не забыли.

Итоги по VORON: Raven’s Story

За два вечера неспешного прохождения она подарила приятные эмоции, предложив простую и понятную историю, интересное управление полетами и простой набор головоломок, приятный визуал и возможность исследования с поиском секретов. Да, она требует некоторого времени чтобы привыкнуть к управлению и имеет мелкие баги, но VORON: Raven’s Story сделана с душой и достойна внимания.