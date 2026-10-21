Обзор игры Hail to the Rainbow. Игра приключение, сделанная с любовью и вниманием

Сегодня на консолях состоялся релиз игры Hail to the Rainbow от студии, в которую основную работу выполняет один человек Сергей Носков. Проект разрабатывался в течение 5 лет и для него также были привлечены внешний композитор и актёры озвучки. Это приключение с видом от первого лица с элементами шутера в декорациях отечественного киберпанк постапокалипсиса.

Главный герой – глухонемой ребенок Игнат. Действие происходит в альтернативной России примерно в 2020 годах. Отличием от нашего мира стало направление развитие технологий. Здесь нет привычных нам смартфонов, вместо них аналоговые устройства, терминалы, кинескопы и громоздкие компьютеры с простым интерфейсом. Мир разрушен, в нем только остатки зданий с советской архитектурой, бункеры и большие промышленные комплексы. Вечная зима и роботы, которые представляют угрозу для главного героя.

Есть явные отсылки на Atomic Heart и Half Life 2. Все вокруг умерло и предстоит разобраться в происходящем, выжить и узнать правду. В сравнение с изученным ранее проектом от этого же издателя – «35 мм», здесь предлагаемый геймплей и сам масштаб мира заметно увеличился. Нас ждут 13 глав, в которых каждое место рассказывает свою часть истории и имеет свои особенности. Первоначально начинаем с заброшенного музея космонавтики, в котором большая часть экспонатов уже разрушено и целью является выход в открытый мир. Изучаем окружающую обстановку, обучаемся базовым элементам.

Вторая локация познакомит с бункером главного героя и предложит угнать автомобиль Нива из гаража. Собираем детали, чиним автомобиль и пробуем его завести. Эта часть тоже сделана с вниманием к деталям, как и управление. При движении нужно правильно выбирать и менять передачи, аккуратно нажимать на педаль газа, учитывать заснеженность дорог, включать фары и даже при желании слушать музыку на магнитоле. Отлично передана атмосфера пустоты мира и движения по заснеженным дорогам.

Важный момент, Игнат не очередной супергерой, который получил невероятную силу и умения, просто потому что так решили. Он слаб и уязвим, даже двигается как хрупкий подросток. В ближнем бою получает заметный урон, при условии выбора нормальной или высокой сложности. У него одышка, он не может долго бежать и совершать серии ударов. Даже замахи гаечным ключом с заметными задержками. На поздних этапах получает дробовик, но и с ним не получится выдавать град дроби.

Есть дополнительные параметры – голод и холод. Но в Hail to the Rainbow элемент выживания вторичен, замерзнуть сложно и в основном только в одной из локаций, а просроченные продукты всегда в запасе на локации. Не хватать может только деталей для свободного создания лечащих шприцев и патронов.

Важным элементом игры являются – головоломки. Современных игроков, которые привыкли к подсказам и простым решениям, некоторые из них могут создать затруднения. Это же касается подбора кода для сейфов, они требуют изучения записей или просмотра фильмов с внимательным поиском нужных цифр и комбинаций. Часть головоломок совмещено с элементами стелса и необходимостью сражения с неубиваемыми противниками.

Хорошо реализована система, требующая ремонта или небольших интерактивных действий для запуска. Подключение конденсаторов, закручивание гаек, использование инструментов. В одной из первых локаций игроку добавят летающий дрон, который можно задействовать для сканирования кодов и изучения локаций с ракурсов, недоступных с земли.

Я не буду раскрывать детали сюжета, чтобы не портить впечатление от самостоятельного прохождения. Отмечу лишь то, что история достаточно насыщена, имеет под собой интересные скрытые смыслы, а также для игрока даст возможность выйти на как минимум четыре концовки.

Визуальная часть игры тоже понравилась, если вспомнить, что это результат работы одного человека – приятно вдвойне. Текстуры, освещение проработаны хорошо. Упрощения заметны только в моделях людей, у них или размытые лица или с неявственной анимацией. Но при этом должное внимание уделено музыкальному сопровождению, треки можно слушать и слушать, даже отдельно от самой игры. Это же касается озвучки, окружающих звуков.

Итоги по Hail to the Rainbow

Hail to the Rainbow – игра у которой есть душа и своя неповторимая атмосфера, в отличие от массы высокобюджетных игр, сделанных на конвейере. Вместо однообразной зачистки вопросиков на карте, маркеров и подсказок, тут изучение мира полностью на самом игроке. В ней все говорит о том, что создавалось человеком, который любит свое дело и это передается игроку. Конечно, у нее есть и свои огрехи и недостатки, но они не мешали процессу погружения.